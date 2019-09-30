Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Госдумы.

Как говорится в материалах к проекту бюджета, доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,379 трлн рублей (из них нефтегазовые — 7,472 трлн рублей, ненефтегазовые — 12,907 трлн рублей), в 2021-м — 21,246 трлн рублей (из них нефтегазовые 7,679 трлн рублей, ненефтегазовые — 13,567 трлн рублей), в 2022 году — 22,058 трлн рублей (из них нефтегазовые 7,730 трлн рублей, ненефтегазовые — 14,327 трлн рублей).

Расходы бюджета в 2020 году составят 19,503 трлн рублей, в 2021-м — 20,634 трлн рублей, в 2022-м — 21,763 трлн рублей. Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составит 112,863 трлн рублей.

Согласно материалам к проекту, профицит бюджета в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021-м — 1,1% ВВП, в 2022-м — 0,8% ВВП.