Инфляционные ожидания населения достигли минимума с июня 2018 года и достигли 8,9%. Об этом сообщается в обзоре Центрального банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

«В сентябре 2019 года медианная оценка наблюдаемой населением инфляции за последние 12 месяцев практически не изменилась (9,9% после 10% месяцем ранее). Ее уровень сохранился вблизи нижней границы интервала, в котором она находится с июня прошлого года (9,9—10,6%). Медианная оценка инфляции в ближайшие 12 месяцев продолжила снижаться (на 0,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем до 8,9%), обновив минимальное значение с июня 2018 года. Ожидаемая инфляция все еще выше, чем минимальные значения первой половины 2018 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение инфляционных ожиданий соответствует тенденции замедления инфляции.

«Слабое снижение инфляционных ожиданий, несмотря на замедление фактической инфляции, говорит об их незаякоренности на цели Банка России и указывает на сохраняющиеся инфляционные риски», — добавляют аналитики.

Прогнозы профессиональных аналитиков по инфляции на конец 2019 года практически не изменились, составив в августе 4—4,3%. Среднесрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков остаются заякоренными на цели Банка России.