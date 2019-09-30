Целевой прогноз по росту ВВП РФ в 2020 году составит 2% против 1,7% в базовом прогнозе, отмечается в проекте федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Базовый и целевой прогноз по росту экономики в 2021 и 2022 годах совпадает и составит 3,1% и 3,2% соответственно.

Более высокий целевой прогноз связан с «предположением о более активном расширении инвестиционного спроса (до 5,8% в 2020 году против 5% в базовом сценарии), а также о более быстром восстановлении объемов товарного экспорта (рост на 6,1% в реальном выражении в 2020 году в целевом сценарии и на 3,3% в базовом сценарии) после стагнации в текущем году», — отмечается в документе. Курс доллара к рублю в целевом прогнозе составит 65,1 рубля в 2020 году, 65,4 рубля в 2021-м и 65,9 рубля в 2022-м. Согласно целевому сценарию прогноза, инфляция в РФ вернется к таргету ЦБ в 4% уже в 2020 году, тогда как в базовом сценарии ожидается снижение инфляции до 3%.

«Ключевое отличие базового и целевого сценариев — в предположении о скорости и эффективности реализации структурных мер государственной политики, а также — в скорости адаптации к ухудшившимся в текущем году внешнеэкономическим условиям, в первую очередь в части внешнеэкономической повестки», — поясняется в документе.