Страховые пенсии неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года будут проиндексированы на 6,6%. Об этом сообщается в пресс-релизе Минтруда.

Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. рублей. Индексация коснется порядка 31 млн неработающих пенсионеров.

С 1 апреля 2020 года планируется индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году (предварительно на 7%). Повышение коснется около 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий.