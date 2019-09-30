Общий объем «серых» зарплат, с которых не уплачиваются налоги и страховые взносы, в России достигает 10 трлн рублей в год, такая оценка приведена в долгосрочном бюджетном прогнозе, который правительство внесло в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020—2022 годы.

Так называемая неформальная экономика, то есть нерегистрируемая или не полностью регистрируемая экономическая деятельность, названа в числе основных рисков для российской бюджетной системы.

«Учитывая значительные масштабы (по оценкам, объем «серого» фонда оплаты труда, с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью, достигает 10 трлн рублей в год), феномен «серого» фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между «белой» и «серой» экономиками», — говорится в документе.

«Возникающие дисбалансы в налоговой нагрузке приводят к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков, стимулируя их к «уходу в тень», что в целях обеспечения сбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ требует повышения налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков. Таким образом, раскручивается спираль «теневизации» экономики», — продолжают авторы прогноза.

Они отмечают, что прогноз поступлений по так называемым зарплатным налогам в бюджет на ближайшие годы основан на предпосылке о стабилизации доли формального фонда оплаты труда в структуре трудовых доходов. «Однако в случае сохранения темпов сокращения этой доли на уровне последних пяти — десяти лет выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы РФ к 2034 году могут составить 1,5 процентного пункта ВВП ежегодно», — говорится в документе.

Внедрение цифровых технологий в администрировании и совершенствование налоговых режимов для отдельных категорий налогоплательщиков с высоким риском «теневизации» (самозанятые, малый бизнес) будут способствовать минимизации таких рисков, считают авторы прогноза.