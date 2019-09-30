«ВЭБ.РФ» запустил информационный портал «Все о накопительной пенсии», сообщается в пресс-релизе организации.

«Главная цель — достоверно и объективно рассказать гражданам о всех важных вещах, связанных с будущей накопительной пенсией. Как растут накопления, выгодно ли менять страховщика, как сравнить результаты разных фондов, когда можно получить пенсию — на эти и другие вопросы можно найти ответы на портале», — сказал заместитель председателя «ВЭБ.РФ» Сергей Лыков.

На портале можно узнать, что такое накопительная пенсия и чем она отличается от страховой; как она формируется и кто имеет на нее право, как можно распорядиться накопительной пенсией; кто управляет пенсионными накоплениями и как проверить их размер; как избежать обнуления инвестиционного дохода и оценить предложения пенсионных агентов. Помимо текстовой информации на портале размещены короткие информационные ролики и последние новости по теме пенсионных накоплений.