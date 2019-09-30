Портфель автокредитов по итогам августа составил 770 млрд рублей, увеличившись на 12%, или на 84 млрд рублей, с начала года. Об этом сообщается в пресс-релизе бюро кредитных историй «Эквифакс».

За восемь месяцев было выдано более 500 тыс. кредитов на приобретение автомобилей на общую сумму почти 390 млрд рублей. За восемь месяцев прошлого года было выдано 390 тыс. автокредитов на сумму 263 млрд рублей. Рост объема выдач год к году составил 33% по количеству кредитов и 48% по сумме кредитов. Разницу в темпе роста эксперты объясняют ростом средней суммы кредита.

«Новой тенденцией по итогам августа можно считать первое в этом году сокращение объема выдачи автокредитов: было выдано 68 тыс. кредитов на сумму примерно 52 млрд рублей, тогда как в предыдущем месяце — 75 тыс. кредитов примерно на 56 млрд рублей», — добавили в организации.

Падение объема выдачи автокредитов является следствием снижения спроса на автомобили со стороны населения, комментируют аналитики. Подобный тренд является отражением того, что происходит с потребительским спросом.