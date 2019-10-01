Доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели направлен в правительство РФ, обсуждение вопроса продолжается, сообщили в Минтруде.

«Минтруд России направил в правительство России доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели. Данный вопрос требует дальнейшего изучения», — говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что в ходе обсуждения с федеральными органами власти, общероссийскими объединениями работодателей и профсоюзов было предложено продолжить рассмотрение темы на площадке Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. «В рамках РТК планируется создать рабочую группу по вопросам продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости», — уточняется в сообщении.

При обсуждении было выявлено, что резкое обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но имеет и положительные аспекты. «Сокращение продолжительности рабочей недели может, к примеру, привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем, отметили в Минтруде, уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня зарплаты может способствовать охране здоровья, повышению эффективности труда и профессиональной трудоспособности, личностному и профессиональному развитию, более гармоничному сочетанию семейных и производственных обязанностей, освобождению времени на спорт, культуру, отдых.

В министерстве также напомнили, что согласно Трудовому кодексу РФ при взаимном согласии работодателя и работника последнему может быть установлен гибкий режим рабочего времени. На основании данной нормы при работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон. Минимальный порог продолжительности рабочего времени Трудовым кодексом РФ не установлен, добавили в Минтруде.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда.