Китай оказался на первом месте среди зарубежных стран, где Банк России размещает свои активы, свидетельствуют материалы регулятора.

Накануне был опубликован обзор деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте за период с апреля 2018 года по март 2019-го . Регулятор во всех подобных отчетах поясняет, что данные публикуются не ранее чем через шесть месяцев после окончания отчетного периода, «что обусловлено высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников рынка, в том числе Банка России».

Согласно статистике по географическому распределению активов, наибольшая их доля на отчетную дату, 31 марта 2019 года, приходится на золото в хранилище Банка России — 18,2%. Из зарубежных стран самая высокая доля теперь у Китая — 13,4%, за ним следуют Германия (13,2%), Франция (11,6%), Япония (10,2%), США (9,2%), Великобритания (5,9%). На межгосударственные организации приходится 4,3%, еще 2,5% и 2,5% — в Нидерландах и Канаде соответственно, на прочие страны приходится 9,3%.

За год наиболее ощутимо выросли доли Китая и Японии, где на 31 марта 2018-го было размещено только 4,7% и 1,7% активов Банка России соответственно. При этом самое кардинальное изменение противоположного характера зафиксировано по активам, размещенным в США: год назад доля этой страны достигала 29,2%, существенно превосходя долю любой из остальных стран, где есть активы у российского Центробанка, как и долю имеющегося у регулятора золота (17,2% на 31 марта прошлого года).

На конец 2018 года на первом месте уже также были активы в золоте, находящемся в хранилище ЦБ (18,1%), а среди стран лидировали Франция и Германия с долей 14,2% у каждой. На Китай тогда приходилось 14,1%, на США — 9,7%.

Статистика по распределению активов Банка России в иностранных валютах и золоте (в процентах от их рыночной стоимости) свидетельствует о лидерстве активов в евро с долей 30,3% на 31 марта 2019-го (против 22,2% на аналогичную дату годом ранее). Существенно снизилась за год доля прежнего лидера — доллара США: с 43,7% до 23,6%. Доля золота, как уже упоминалось, выросла с 17,2% до 18,2%. Доля активов в китайских юанях увеличилась с 5% до 14,2%, в британских фунтах стерлингов — уменьшилась с 7,9% до 6,6%, в прочих валютах (включая японские иены, канадские и австралийские доллары) — выросла с 4% до 7,1%.

На конец 2018 года доля евро была чуть больше, чем на последнюю отчетную дату, — 31,7%. Доля долларов США, напротив, чуть выросла за I квартал текущего года (на конец 2018-го она равнялась 22,7%). Доля юаня на конец прошлого года составляла 14,2%, как и на последнюю отчетную дату.

Среди валютных активов ЦБ наиболее высокую доходность фактических портфелей за апрель 2018-го — март 2019-го продемонстрировали активы в юанях: 4,39% годовых. Активы в долларах США показали доходность в 1,43%, в евро — минус 0,25%.

В целом в апреле 2018 года — марте 2019-го величина активов Банка России в иностранных валютах и золоте выросла на 27,2 млрд долларов и составила 487,4 млрд. «Основным фактором их роста стали сделки по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которые совершались Банком России в связи с приобретением у него иностранной валюты Федеральным казначейством в рамках бюджетного правила. Другим фактором роста объема активов являлись сделки покупки золота у российских кредитных организаций. Частично рост активов был нивелирован изменением курсов иностранных валют к доллару США. C апреля 2018 года по март 2019 года значительно увеличился объем средств, размещенных в депозиты и на корреспондентских счетах ностро в иностранных банках. Также выросли величина активов в золоте и объем негосударственных ценных бумаг иностранных эмитентов. Объемы вложений Банка России в государственные ценные бумаги за рассматриваемый период уменьшились», — говорится в обзоре регулятора.



Согласно материалам ЦБ РФ, отдельно за I квартал текущего года его активы в иностранных валютах и золоте также выросли — с 473,9 млрд долларов на конец 2018-го.