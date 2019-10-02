Утилизационный сбор, туристический сбор, а также отчисления операторов сети связи общего пользования предполагается включить в Налоговый кодекс. Об этом говорится в приложении к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», подготовленном Минфином РФ.

«Предполагается включить ряд платежей, имеющих квазиналоговый характер, в Налоговый кодекс — это утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования, курортный сбор», — отмечается в документе.

В Минфине ТАСС пояснили, что для включения в НК предлагались только те неналоговые платежи, которые имеют признаки налогов или сборов.

«Речь не идет о включении обязательно именно в виде налога. В большинстве случаев неналоговые платежи больше похожи на сборы, поскольку носят возмездный характер. В рамках работы по подготовке проекта изменений НК РФ в части неналоговых платежей детально прорабатываются все возникающие вопросы»,— отметили в пресс-службе Минфина.

Ранее сообщалось, что Минфин разработал законопроект о внесении пяти неналоговых платежей в Налоговый кодекс. Ведомство представило его в правительство еще 1 марта. В министерстве посчитали, что данные меры повысят качество администрирования платежей. Тогда речь шла об экологическом, утилизационном и курортном сборах, платежах в резерв универсального обслуживания и платежах в системе «Платон».