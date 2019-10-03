Особая экономическая зона промышленно-производственного типа (ОЭЗ) «Орел» появится на территории Мценского района Орловской области. Соответствующее решение правительства РФ опубликовано 3 октября на сайте Кабмина.

«На территории ОЭЗ «Орел», в частности, планируется создание современных мощностей по переработке различных сортов зерна, строительство молокоперерабатывающего завода и завода по производству кожевенной продукции, современного высокотехнологичного производственного предприятия по производству полиэтиленовых пакетов, создание производства по разведению рыбы в установках замкнутого водоснабжения и цеха по рыбопереработке», — отмечается в документе.



Планируется, что создание ОЭЗ «Орел» будет способствовать социально-экономическому развитию Орловской области, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест.

Предполагается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ «Орел» составит более 9,2 млрд рублей. Будет создано около 2 тыс. рабочих мест.

