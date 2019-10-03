Минфин резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей (15,5 млрд долларов), следует из материалов к проекту бюджета на 2020—2022 годы, которые проанализировала газета «Известия» . Это больше, чем за предыдущие пять лет, указывает издание.

Деньги зарубежным заемщикам требуются для завершения совместных проектов с российскими партнерами, следует из материалов Минфина. Список крупных получателей кредитов в ведомстве не разглашают; по данным экспертов, в их число войдут Турция, Индия и Иран. Кроме того, будет предоставлено финансирование покупателям российской продукции.

При этом РФ вернет себе в 2020—2022 годах от выданных ранее кредитов 370 млрд рублей (5,4 млрд долларов).

Россия будет брать в долг меньше, чем давать взаймы, — 640 млрд рублей, или 9,7 млрд долларов. При этом лишь 700 млн долларов Россия планирует привлечь в виде прямых кредитов от иностранных правительств или организаций, следует из материалов к бюджету. Занимать Россия будет главным образом за счет размещения облигаций на иностранных площадках.

На данный момент задолженность других стран перед Россией составляет около 35 млрд долларов, заявлял замминистра финансов Сергей Сторчак в сентябре.

Просроченная задолженность правительств других государств перед Российской Федерацией за 2017 год выросла на 3,5 млрд долларов (36%) и на начало 2018 года составила 13 млрд, констатировала ранее Счетная палата в материалах к проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку.



В августе этого года в РБК вышел материал, где были названы страны с самой большой задолженностью перед Россией. Крупнейшим должником оказалась Белоруссия, на втором месте находится Украина, а за пределами постсоветского пространства основной должник — Венесуэла.