Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 октября 2019 года составил 7,928 трлн рублей, что эквивалентно 123,1 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении Минфина.



По состоянию на 1 сентября объем ФНБ составлял 8,171 трлн рублей, что эквивалентно 122,883 млрд долларов. Таким образом, объем ФНБ за месяц уменьшился на 243 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 45,5 млрд долларов, 39,2 млрд евро и 7,7 млрд фунтов стерлингов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США за период с 15 декабря 2018 года по 30 сентября 2019-го, составила 605,7 млн долларов, что эквивалентно 39,01 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 30 сентября 2019 года достигла 225,78 млрд рублей, говорится в материалах ведомства.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2019 году составил 36,284 млрд рублей, что эквивалентно 560,11 млн долларов.