Минэкономразвития РФ готовит стратегию низкоуглеродного развития России, не реализуя климатическую повестку, страна может столкнуться с серьезными проблемами на глобальных рынках, сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

«Мы сейчас готовим стратегию низкоуглеродного развития, мы понимаем все вызовы», — сказал Орешкин на полях 16-го заседания Валдайского клуба.

Он отметил, что один из кандидатов в президенты от Демократической партии США — Элизабет Уоррен не так давно писала о том, что климатическая повестка будет одним из источников или обоснований протекционизма в будущем.

«Она критиковала в этой статье (президента США. — Прим. ред.) Трампа, что неправильно так в лоб, — что есть вполне другие истории, которые нужно использовать, — наказывать страны, которые не реализуют климатическую повестку, не реализуют ряд других историй, через этот механизм осуществлять регулирование международной торговли», — добавил Орешкин. При этом он указал, что в США, в отличие от Европы, климатическая повестка не является лидирующей.

«В Европе все завязано на климатическую повестку, и она будет становиться еще глубже, а Европа для нас — один из крупнейших рынков для российской продукции. Поэтому, не имея правильной повестки по климатическому треку России, мы будем испытывать очень большие проблемы в будущем на глобальных рынках», — пояснил глава Минэкономразвития.

Он добавил, что Россия может оказаться в ближайшие десятилетия лучшей страной с точки зрения эмиссии CO2 и других парниковых газов среди всех крупных экономик мира.