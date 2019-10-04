ЦБ РФ видит «определенное пространство» для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева, выступая в Совете Федерации.



«Мы начали снижать процентные ставки, вошли в нейтральную зону. В принципе, мы будем рассматривать различные эффекты, но определенное пространство для дальнейшего снижения (ставки) мы видим», — сказала она.

Банк России в этом году трижды снижал ключевую ставку — в июне, июле и сентябре, каждый раз на 0,25 процентного пункта (до текущего уровня 7% годовых). До этого регулятор в последний раз снижал ключевую ставку в марте 2018-го. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

