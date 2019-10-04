В октябре 2019 года ожидается, что инфляция в годовом выражении составит 3,7—3,8%. Об этом сообщается в обзоре Минэкономразвития России «Картина инфляции. Октябрь 2019 года».

«По итогам октября Минэкономразвития России ожидает инфляцию на уровне 0,1—0,2% месяц к месяцу, что соответствует годовым темпам роста в 3,7—3,8%. При этом сохранение сезонно сглаженных помесячных темпов прироста цен на уровне последних трех месяцев приведет к тому, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2% год к году», — говорится в сообщении.

Текущая инфляционная динамика является отражением слабого потребительского спроса.

В сентябре 2019 года месячная дефляция продолжилась: потребительские цены снизились на 0,16% месяц к месяцу после 0,24% в августе.