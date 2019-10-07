Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила вице-премьеру Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху несколько сценариев, позволяющих стабилизировать их финансовое состояние и не допустить резкого подорожания билетов, сообщили «Известиям» несколько источников на авиарынке. Авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8—9 млрд рублей в рамках демпфера — нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей. Они предлагают снизить планку демпфера с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну, сообщил один из собеседников.

При нынешней цене горючего за рубежом у авиакомпаний нет шансов на материальную поддержку ни в этом году, ни в будущем, полагают перевозчики. В документе, направленном в Кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8—9 млрд в последующие годы.

В документе также предлагается альтернативный вариант господдержки — увеличить коэффициент суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5. В этом случае возмещение авиакомпаниям вырастет с нынешних 3 024 до 7 тыс. рублей с каждой тонны топлива.

Стоимость перелета в экономклассе выросла почти на четверть В Росстате пояснили, что в августе стоимость билетов всегда находится на пике.

Также для частичного возмещения прошлогодних потерь перевозчики просят выделить единовременную финансовую помощь в 23 млрд рублей. По подсчетам ассоциации, за шесть месяцев 2019-го операционные убытки авиакомпаний уже составили 51,9 млрд рублей против примерно 50 млрд за весь прошлый год. По статистике АЭВТ, рост цены керосина за прошлый год превысил 30%.

Такой шаг считают правильным в Минтрансе. Это позволит задействовать демпфирующий механизм для предотвращения роста расходов авиакомпаний, связанных с подорожанием топлива. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая также участвует в обсуждении господдержки для авиакомпаний, не считает нужным принимать какие-либо меры до конца года, добавил источник, знакомый с ходом дискуссии. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин пояснил «Известиям», что сейчас нет оснований для поддержки компаний из-за дорогого горючего.

По словам представителей авиакомпаний, любая поддержка от государства в сложившейся ситуации будет полезна для авиаотрасли и экономики страны в целом. Также было бы правильно ориентировать финансовую помощь на региональные рынки, которые «слабее большого и конкурентного московского».