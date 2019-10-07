QIWI и ассоциация «Финтех» направили ЦБ предложения по отмене запрета на анонимное пополнение электронных кошельков, сообщает РБК . Они включены в список норм, которые рынок хочет отправить под «регуляторную гильотину».

Ассоциация «Финтех» (АФТ) собирала поправки у участников рынка и других организаций финансового сектора. Направленный в ЦБ документ содержит 25 пунктов из сферы платежных систем.

Так, предлагается разрешить физическим лицам пополнять электронные кошельки наличными без прохождения идентификации, если кошелек открыт в кредитной организации и сумма операции не превышает 5 тыс. рублей; отменить процедуру упрощенной идентификации пользователей для переводов между физическими лицами, которая станет обязательной с августа 2020 года; изменить лимиты по операциям с электронными денежными средствами, которые действуют с 2011 года.

Компании обеспокоены принятием закона о запрете анонимно пополнять электронные кошельки Анонимный кошелек — самый легкий способ для людей, привыкших к наличным, попробовать банковские услуги.

Пресс-служба QIWI подтвердила отправку предложений. «В случае решения указанных вопросов электронные деньги смогут стать полноценной заменой наличным деньгам, самым доступным и удобным инструментом расчетов», — считают в компании. АФТ «выступает исключительно как площадка для агрегирования и учета мнений участников рынка», отметил представитель ассоциации, решений по «регуляторной гильотине» пока нет.

По мнению директора отдела консультирования по управлению рисками КПМГ в России и СНГ Фарруха Абдуллаханова, предложения могут снизить регуляторную нагрузку на компании финрынка, однако необходимо «качественно мониторить трансакции клиентов» по направлению переводов, сегментам и другим критериям.