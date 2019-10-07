Минтранс поддерживает предложение авиакомпаний снизить минимальную цену на авиакеросин, при которой запускается механизм компенсации его стоимости для перевозчиков из бюджета, с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в Минтрансе сказали, что ведомство разделяет позицию о необходимости единовременной поддержки авиационной отрасли и возмещения авиакомпаниям части затрат за 2018 год, связанных с ростом стоимости авиатоплива в российских аэропортах.

Ранее сообщалось, что перевозчики предложили несколько способов сдерживания роста стоимости авиабилетов. Все варианты предусматривают предоставление помощи из бюджета.