К 2022 году уровень регистрируемой безработицы в РФ может достичь 1,9%, сообщают «Известия» . Это указано в сводной информации по госпрограмме «Содействие занятости населения», внесенной в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021—2022 годов. По информации Минтруда, на 24 сентября уровень регистрируемой безработицы был на уровне 0,89%, то есть чиновники ожидают увеличения показателя более чем вдвое за три года.

Из документов следует, что роста уровня безработицы, определяемого по методологии МОТ, в правительстве в ближайшие годы не ожидают. Предполагается, что по итогам 2019 года она составит 4,8%, в 2020-м и 2021-м — упадет до 4,7%, а в 2022-м — еще снизится, до 4,6%. А на государственной бирже труда чиновники ожидают все больше граждан: 1,5% рабочей силы по итогам 2019-го, 1,6% — в 2020-м, 2% — в 2021-м и 1,9% — в 2022-м.



Ускорить работу служб занятости и повысить качество их услуг планируется за счет современных технологий, рассказали в пресс-службе Минтруда. Также «должен быть поэтапно проработан и создан кейс различных жизненных ситуаций клиента и четко определены действия работника центра занятости с учетом возникшей ситуации», пояснили в ведомстве.

МЭР: уровень безработицы в России обновил исторический минимум Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности. Сентябрь 2019 года».

По мнению экспертов, зарегистрироваться на бирже безработных могло бы стимулировать желание получить пособие от государства, однако его размер нельзя назвать существенным. Сегодня выплаты составляют от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей, а прожиточный минимум в среднем по стране превышает 11 тыс. рублей. Повышенный размер пособия установлен для предпенсионеров — до 11,3 тыс. рублей.