Минфин рассчитывает привлечь в Россию нерезидентов благодаря уравниванию ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с резидентами РФ. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в Госдуме.



«Что касается 13-процентной ставки для резидентов и нерезидентов. У нас сегодня нерезиденты платят 30%. И конечно, становиться нерезидентом, платить здесь налоги особого желания не возникает», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос депутата о целях уравнивания ставок. «С точки зрения того, чтобы здесь регистрироваться, здесь платить налоги, думаем, что это окажет воздействие», — добавил он.

В рамках документов к проекту бюджета Минфин предложил сократить срок пребывания в России для признания налогового резидентства с 183 до 90 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Также отмечалось, что министерство намерено уравнять ставку НДФЛ для резидентов и нерезидентов РФ и установить ее на уровне 13%.

1 октября Силуанов сообщил, что ставка НДФЛ для нерезидентов и резидентов РФ может уравняться с 2020 года. Тогда он отметил, что снижение ставки НДФЛ и сокращение необходимого для сохранения статуса резидента срока пребывания в стране до 90 дней на бюджете «практически не скажется».