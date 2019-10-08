Численность трудоспособного населения в России будет в ближайшие пять-шесть лет ежегодно уменьшаться на 800 тыс. человек, а число приезжающих им на замену мигрантов составит до 300 тыс. человек, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

«В ближайшие пять-шесть лет ежегодно численность трудового населения в РФ будет уменьшаться на 800 тыс. человек. И внешняя трудовая миграция будет являться ресурсом для устойчивого функционирования отечественной экономики. В соответствии с концепцией демографической политики РФ на период до 2025 года предполагается обеспечить миграционный прирост порядка 300 тыс. человек ежегодно и более. В этой связи органам власти необходимо особое внимание уделить мерам по адаптации иностранных граждан среди местного населения, освоения ими русского языка, русской культуры, правовых знаний. Большую помощь в этой работе должны оказать общественные институты и представители традиционных конфессий», — сказал он в ходе пленарной сессии Всероссийского форума национального единства в Ханты-Мансийске.

По его словам, положительный опыт с трудовыми мигрантами имеется в Югре, где мусульманская организация Белоярского активно участвует в социальной адаптации иностранцев, прибывающих в город.

Он отметил, что, по оценкам экспертов, в РФ 10 млн иностранных трудовых мигрантов — это примерно 7% населения страны. При этом 85% приезжающих — жители стран СНГ. Число иностранных граждан, въезжающих в страну, — около 4 млн трудовых мигрантов. По этому показателю Россия занимает третье место в мире.