Группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом во вторник внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в РФ информации. Об этом сообщила пресс-служба Клишаса.

«В течение суток с момента получения требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти о фактах передачи электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено, а также информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, ограничить возможность осуществления пользователем сервиса обмена сообщениями, указанным в этом требовании, передачи электронных сообщений в порядке, определенном правительством РФ», — говорится в тексте.

Штраф для владельцев мессенджеров и сервисов электронной почты за отказ блокировать пользователей за распространение запрещенной в РФ информации может составить до 1 млн рублей, следует из пакета законопроектов.

Действующая редакция предлагаемой к корректировке статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает наказание за «неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями установленных законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации обязанностей».

В частности, прописаны штрафы для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей. Внесенными поправками предлагается исключить слово «мгновенными», поскольку в базовом законопроекте в целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, устанавливается общее для них понятие — «организатор сервиса обмена сообщениями».