План по стимулированию экономического роста в России должен быть компактным и логичным, с целевыми показателями и конкретными сроками, следует включить в него оптимальные предложения, предусмотреть понятные бизнесу мероприятия, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, отметив, что рассчитывает услышать от ведомств конкретные предложения для этого документа.

Он напомнил, что Минэкономразвития было поручено подготовить пакет дополнительных решений, которые необходимо принять в ближайшее время, чтобы изменить макроэкономическую динамику, увязать с прогнозом социально-экономического развития, который 19 сентября был рассмотрен на заседании Кабмина.

«Сегодня мы обсудим то, что было подготовлено министерством. Есть идеи и у некоторых других ведомств. Понятно, что нужно выбирать то, что реально может сработать, то есть оптимальные предложения. Этот документ или план должен быть вполне компактным и логичным, с целевыми показателями, со сроками и ответственными за выполнение; естественно, эти мероприятия должны быть понятны бизнесу, должны быть нацелены на достижение национальных приоритетов, национальных целей. Но и понятно, что это не должно быть просто повторением национальных проектов и госпрограмм, это все-таки должны быть меры по стимулированию экономического роста, а не просто констатация, что «давайте работать по национальным проектам, и все будет хорошо», — сказал Медведев на совещании о мерах по ускорению экономического роста во вторник.

Как пояснил премьер, это должны быть конкретные предложения о том, что можно сделать правительству и другим структурам для обеспечения экономического роста, включая конкретные шаги по улучшению делового климата, снижению административной нагрузки, развитию конкуренции. «Речь идет и о долгосрочных тарифных предположениях, и о системе гарантий для участия в долгосрочных инвестиционных проектах», — уточнил он.

В отдельные блоки плана, по мнению главы правительства, следует выделить предложения по рынку труда и повышению эффективности государственного сектора.