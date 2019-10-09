Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, согласно рейтингу Всемирного экономического форума (ВЭФ). По сравнению с прошлым годом позиция страны в рейтинге не изменилась, хотя общий балл (66,7) оказался чуть выше, сообщает РБК .

Первое место в рейтинге занимает Сингапур, который обошел США. Далее расположились Гонконг и Нидерланды, опережающие Швейцарию, Японию и Германию. Чуть выше России в рейтинге — Таиланд, Латвия и Словакия. Украина находится на 85-м месте, Грузия — на 74-м.

Как пояснили специалисты ВЭФ, за год макроэкономическая ситуация в России улучшилась, инфляция находится на уровне 3%. По их мнению, лучше в стране стало с инновациями, научными исследованиями, доступностью Интернета.

К минусам они отнесли ухудшение качества рабочей силы, проблемы с доступом бизнеса к финансовым потокам. Было отмечено, что российское образование сейчас не соответствует требованиям современной экономики.