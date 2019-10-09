Рост ВВП России по итогам 2019 года составит 1%, считают аналитики Всемирного банка. Такие выводы содержатся в докладе международной организации, сообщает РБК . Это уже четвертое понижение прогноза с начала года. В январе рост ожидался на уровне 1,5%, в апреле ожидания снизились до 1,4%, в июне — до 1,2%.

Так, низкие инвестиции и слабый рост розничной торговли повлияли на медленный рост ВВП в начале года. Рост розничных продаж замедлился в связи с повышением с 2019 года НДС (с 18% до 20%). Промышленная активность снизилась в первой половине года за счет действия соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти. Негативно сказалось загрязнение «основных топливопроводов в Европу». Ужесточение денежно-кредитной политики в начале года также негативно сказалось на экономической активности, но потом ЦБ трижды снизил ключевую ставку.

По мнению Всемирного банка, дальнейшее смягчение фискальной и монетарной политики, а также планируемые инфраструктурные проекты должны положительно сказаться на росте экономики в 2020 году. Прогнозируется рост ВВП России в 2020 году на 1,7%, что соответствует прогнозу Минэкономразвития на будущий год.

Прогноз Всемирного банка на 2021 год — 1,8%, тогда как Минэкономразвития нацеливается на ускорение до 3,1%.

​Орешкин ​прокомментировал решение ВБ понизить прогноз роста​ экономики РФ Ранее Всемирный банк понизил соответствующий прогноз до 1,2% на фоне ожидаемого замедления темпов глобального экономического роста.

Ситуацию с частными инвестициями в России экономисты Всемирного банка пока оценивают как «прохладную». Причиной является «неопределенность политики», а также перспективы замедления потенциального роста в более долгосрочной перспективе по мере усиления демографического давления и накопления текущих структурных проблем, таких как отсутствие конкуренции.

Более слабый, чем ожидалось, рост экономики в России может потенциально отразиться на странах Центральной и Восточной Европы и Южного Кавказа, которые поддерживают с ней торговые и финансовые связи, предупреждает Всемирный банк.