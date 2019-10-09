Mail.ru Group, Alipay, USM, «МегаФон» и РФПИ объявили о планах создать совместное предприятие (СП), которое будет работать над ускорением развития цифровой экономики России за счет модернизации системы электронных платежей в стране, следует из сообщения на Лондонской бирже. Об этом сообщает РБК .

Крупнейшим акционером СП станет Mail.ru Group, которая получит 40% и внесет активы VK Pay и «Деньги. Mail.ru».

Объявление о новом СП было сделано после того, как РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «МегаФон» закрыли сделку по созданию совместного предприятия AliExpress Russia, которое займется интеграцией российских потребительских интернет-платформ и платформ электронной торговли. Российская сторона получила контрольный пакет в предприятии. Совет директоров этого СП возглавил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.