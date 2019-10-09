Потребление товаров и услуг в России с принятия в 1992 году закона «О защите прав потребителей» увеличилось более чем в 500 раз. Об этом в среду сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации в рамках «правительственного часа».

«За прошедшие практически три десятилетия с 1992 года — года принятия закона «О защите прав потребителей» — в нашей стране произошел многократный рост потребления товаров и услуг — в номинальном выражении более чем в 500 раз. За этот период накоплен значительный опыт защиты прав потребителей как властными органами, так и гражданским обществом в лице общественных объединений потребителей. Но и сегодня закон «О защите прав потребителей» является одним из наиболее востребованных законодательных актов, постоянно развивается и актуализируется», — сказала она.

Попова добавила, что при участии Роспотребнадзора в этот закон с 2005 года были внесены 29 уточняющих изменений, а также более 50 изменений в другие законодательные акты.

Федеральный закон от 7 февраля 1992 года «О защите прав потребителей» регулирует отношения между потребителями и изготовителями товаров, а также устанавливает права потребителей на приобретение товаров надлежащего качества и безопасных для жизни.