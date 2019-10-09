Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий возможность участия в системе гарантирования прав застрахованных лиц негосударственных пенсионных фондов (НПФ), акционерами которых являются государственные корпорации.

В настоящее время участником системы гарантирования прав застрахованных лиц признается НПФ, если его акционерами являются физические или юридические лица, созданные в форме хозяйственного общества. Каких-либо ограничений в отношении лиц, которые могут быть акционерами НПФ, не устанавливается, при этом юридические лица других организационно-правовых форм не могут быть акционерами НПФ.

«Предлагаемое законопроектом изменение будет способствовать сбалансированному развитию системы гарантирования прав застрахованных лиц и окажет положительное влияние на развитие негосударственного пенсионного страхования», — говорится в пояснительной записке документа.

Деятельность госкорпораций носит специальный характер, установленный федеральными законами о создании указанных юридических лиц, отмечают инициаторы закона.