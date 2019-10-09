Минфин России в ходе аукционов в среду, 9 октября, разместил два выпуска облигаций федерального займа на общую сумму 52,4 млрд рублей при спросе 129,07 млрд, говорится в материалах ведомства.



Сначала инвесторам были предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26225RMFS с датой погашения 10 мая 2034 года на 41,905 млрд рублей при спросе в 79,765 млрд. Выручка от размещения составила 44,003 млрд рублей, доходность по цене отсечения — 7,11% годовых, средневзвешенная доходность — 7,11,9% годовых.

Затем Минфин на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 24020RMFS с датой погашения 27 июля 2022 года на 10,506 млрд рублей при спросе в 49,299 млрд, говорится в сообщении министерства.



Цена отсечения составила 100,27% от номинала, средневзвешенная цена — 100,2707% от номинала. Выручка от размещения составила 10,632 млрд рублей.