Необходимость запуска национальной криптовалюты неочевидна, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина. По ее словам, рисков у такого проекта много, а преимущества сомнительны.

«Мы как российский Центральный банк тоже изучали эту тему и изучаем, и для нас неочевидна необходимость выпуска такой национальной криптовалюты. Не только по технологическим причинам, но и потому, чтобы реально оценить, а какое же преимущество даст национальная цифровая валюта, например, по сравнению с существующими электронными безналичными платежами», — сказала она, обращаясь к представителю Национального банка Китая Ифэй Фаню. «Рисков много, а преимущества могут быть недостаточно очевидны», — добавила Набиуллина.

Напомним, ЦБ Китая готовится запустить национальную криптовалюту. Российский регулятор к подобным идеям относится скептически. Ранее Набиуллина говорила, что ЦБ против создания криптовалюты в РФ, но готов изучить проект криптовалюты под золото.

Первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов называл криптовалюты высокотехнологичной финансовой пирамидой.