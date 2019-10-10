Доля граждан старше 65 лет увеличится почти на 10 процентных пунктов к 2050 году и составит почти четверть населения страны, сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

«По данным Мирового банка, по данным нашего Росстата, в России у нас граждан старше 65-летнего возраста в 2017 году было 14,2% [от всего населения]. А к 2050 году их доля возрастет еще на 10 процентных пунктов, то есть 24,2% будет у нас людей старше 65-летнего возраста», — сказал он на VII национальной конференции «Общество для всех возрастов».

Дроздов добавил, что уже сегодня надо готовить медицину, социальную сферу, трудовую и социальное страхование к старению населения.