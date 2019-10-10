Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допустила смягчение денежно-кредитной политики более быстрыми темпами, чем предполагалось регулятором ранее. Об этом она сообщила на форуме Finopolis 2019 в Сочи.

«Мы сейчас видим: и фактическая инфляция, и устойчивые тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали раньше», — сказала Набиуллина.

«Инфляция сейчас складывается ниже, чем наши прогнозы, мы будет уточнять в сторону снижения прогноз по инфляции до конца года», — добавила глава ЦБ. Одним из главных факторов несовпадения прогноза с реальными цифрами она назвала динамику бюджетных расходов. «Мы закладывали нейтральный характер бюджетной политики, а она оказалась сдерживающей», — отметила Набиуллина.

Напомним, по прогнозу, к концу года инфляция должна была быть в коридоре 4—4,5%, однако она уже упала ниже целевых значений. На предыдущем заседании совета директоров ЦБ 6 сентября было принято решение об очередном снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до 7% годовых. Следующее заседание состоится 25 октября. В ЦБ не исключали, что на одном из ближайших заседаний ставка снова будет снижена.