Банковские комиссии при переводе средств между регионами России («банковский роуминг») в рамках одного банка должны быть устранены. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства.

«Межрегиональная дискриминация [в банковских услугах] недопустима и должна быть устранена», — заявил Медведев.

На заседании правительства рассматривается вопрос о банковских комиссиях, которые взимаются при межрегиональных переводах внутри одного банка.

«Изменения должны избавить граждан от так называемого банкового роуминга. Кредитные организации нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые никакой нагрузки не влекут», — отметил глава правительства.