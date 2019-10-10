В Госдуму РФ внесен законопроект, в котором предлагается запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы без проведения биометрической идентификации заемщика. Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Цель законопроекта — противодействие мошенничеству в сфере онлайн-микрокредитования.

Так, предлагается установить запрет для МФО осуществлять переводы денежных средств по договорам микрозайма без идентификации клиентов, осуществляемой путем установления и подтверждения достоверности сведений о них с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы в порядке, установленном законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Авторами поправок выступают депутаты Михаил Шеремет, Андрей Марков и Алексей Журавлев.