Центробанк инициирует изменения в закон о связи, которые позволят блокировать телефоны мошенников, использующих функцию подмены номеров. Об этом сообщил куратор FinCERT ЦБ Артем Сычев на форуме Finopolis 2019 в Сочи.

По словам Сычева, ЦБ регулярно обращается к телефонным операторам с просьбой заблокировать номера, которые используются мошенниками, в том числе с функцией подмены номера.

«Есть операторы, которые отказываются блокировать вообще. Как правило, это операторы Московского региона», — рассказал представитель ЦБ.

«Наши обращения (к мобильным операторам. — Прим. ред.) в большей части связаны с подделкой мобильных номеров, и в этом нам не всегда идут навстречу, ссылаясь на отсутствие норм закона. Здесь, очевидно, мы будем инициировать изменения в закон «О связи», — добавил Сычев.