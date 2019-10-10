Международные резервы РФ на 4 октября составили 532,9 млрд долларов против 531,8 млрд на 27 сентября текущего года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Банка России.

Таким образом, за неделю объем международных резервов увеличился на 1,1 млрд долларов.

Рост объема международных резервов за неделю на 0,2% был связан в основном с покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила, уточняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, за девять месяцев текущего года российские резервы увеличились на 62,4 млрд долларов. За весь 2018 год показатель вырос примерно на 35,8 млрд.



В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.