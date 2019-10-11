Президент РФ Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, сообщает РБК .

В частности, он поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в нацпрограмму «Цифровая экономика», в том числе разработать и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект». Также правительство должно будет предусматривать ассигнования на реализацию всех мер в рамках нацстратегии при формировании в 2020—2030 годах проектов федеральных бюджетов.

Таким образом, благодаря внедрению технологических решений рост мировой экономики в 2024 году может составить не менее 1 трлн долларов.

Стратегия определяет несколько основных задач развития искусственного интеллекта, это поддержка научных исследований; разработка и развитие соответствующего программного обеспечения; повышение доступности, качества данных и аппаратного обеспечения; подготовка соответствующих квалифицированных кадров и другие.