Клиенты Citibank увеличивают вложения в госбумаги США, несмотря на противоположную политику российских властей, сообщает Forbes , ссылаясь на Bloomberg.

Россия начала избавляться от гособлигаций США с весны прошлого года, после введения американских санкций против крупного российского бизнеса. Если в начале 2018-го ее вложения в долговые бумаги США превышали 90 млрд долларов, то на июль 2019 года они составили 8,5 млрд долларов.

Россия в июле снизила вложения в госдолг США на 2,35 млрд долларов РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

Сейчас у среднестатистического клиента Citibank с портфелем в 60 млн рублей доля вложений в инструменты с фиксированным доходом на развитых рынках составляет 22% против 10% в прошлом году. В банке пояснили, что на данный момент таких клиентов более 500. Они интересуются высокодоходными облигациями развитых рынков со сроком погашения в три — пять лет, акциями США в сфере здравоохранения, робототехники и искусственного интеллекта.