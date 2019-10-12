Правительство России одобрило проект закона об отмене комиссий банков за переводы денег между гражданами, находящимися в разных регионах. Документ будет внесен в Госдуму.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 29 федерального закона «О банках и банковской деятельности», дополнив ее указанием на то, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств физическими лицами с их банковских счетов на банковские счета иных физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — говорится в сообщении Кабмина.

На заседании правительства 10 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал такие комиссии «банковским роумингом», отметив, что банки «нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой нагрузки не влекут». По его словам, «эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена».