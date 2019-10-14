«Ростелеком» и ВТБ думают о создании платформы обмена большими данными, сообщил «Ведомостям» президент госоператора Михаил Осеевский и подтвердил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин.

Будущие партнеры собираются обмениваться данными и обрабатывать их, объединив разные данные о клиентах в пользовательские профили — в системе может быть информация о поле и возрасте человека, его покупках, предпочтениях, доходе, передвижениях, хотя сценарии использования объединенных данных еще не проработаны; так, партнеры намерены создать единую систему, в которой можно будет оплачивать товары и услуги с помощью единого приложения на мобильных телефонах, более функциональную и гибкую, чем Система быстрых платежей, и уже пытаются вовлечь в проект других поставщиков данных, преимущественно это компании, связанные с ВТБ или «Ростелекомом», сообщили источники издания.

Чем больше партнеров объединится, тем больше вероятность создать конкурента экосистеме Сбербанка и другим крупным проектам с использованием больших данных, указывает один из собеседников, знающий о проекте сразу от нескольких возможных участников.

По словам экспертов, использование больших данных сейчас ограничено из-за отсутствия правовых механизмов обмена ими, сейчас каждый из партнеров собирает данные, предупреждая пользователей о своих целях, и механически объединить базы нельзя, но партнеры могут поменять пользовательские соглашения, включив в них пункт о передаче данных в единую систему и указав цели такой передачи.

«Ростелеком» и ВТБ собираются привязывать данные о клиентах не к их персональным данным, таким, как фамилия и имя, а к абстрактному ID, чтобы не было проблем с регулированием, использовать персональные данные партнеры не собираются, говорят собеседники издания.