РБК изучил, в какие ценные бумаги предпочитают вкладывать деньги частные инвесторы с суммой на брокерском счете до 1,4 млн рублей. По оценке Тинькофф Банка, 80% клиентов брокеров попадают под «особо защищаемую» категорию.

Наиболее широко представлены в портфелях инвесторов, которые могли бы попасть в «особо защищаемую категорию», российские госбумаги: выпуски облигаций федерального займа, а также суверенные долларовые евробонды «Россия-28» в сумме составляют от 10% и более вложений. Также в основной состав вложений таких инвесторов входят российские голубые фишки: топ-25 активов по сумме вложений у любого брокера более чем наполовину (вплоть до 78%) представлен лишь облигациями Минфина и акциями нескольких компаний из индекса Московской биржи — Сбербанка, ВТБ, «Газпрома», «Сургутнефтегаза», «ЛУКОЙЛа», «Магнита», «Северстали» и другими.

Кроме суверенных евробондов в портфелях особо защищаемых «неквалов» могут быть представлены еврооблигации ВТБ, «Газпрома» и «Роснефти». Самая популярная иностранная ценная бумага лишь условно может называться иностранной — это обыкновенные акции «Яндекса», в которые вложено до 2% их денег и которые входят в топ-25 вложений клиентов всех брокеров.

Настоящих иностранных эмитентов среди крупнейших вложений оказалось немного, причем лишь у двух брокеров из четырех доля акций той или иной компании превышает 1% портфеля: это Apple, Amazon, Facebook и Mastercard. Другие компании, например Visa, Global Payments, PayPal, набирают меньше процента вложений. В топ-25 активов также встречается иностранный биржевой инвестиционный фонд FinEx MSCI акций IT-сектора США от российской компании Finex Funds.

По мнению экспертов, волатильность российских голубых фишек может заметно превышать волатильность иностранных акций, и считать последние более рискованными некорректно. Как отметил управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов, для ЦБ, судя по всему, некомфортна ситуация, когда неограниченное число розничных инвесторов имеют доступ к иностранным ценным бумагам и опосредованно уязвимы к воздействию санкций, если этот доступ решат ограничить извне и их активы зависнут.