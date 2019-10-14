Потребительские кредиты могут переданы компаниям, которые будут отобраны АСВ для сопровождения портфелей кредитов физлиц банков, находящихся под управлением агентства, рассказал «Коммерсанту» первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников.

По его словам, сегодня в портфеле агентства находится 267 млрд рублей кредитов, которые были выданы физическим лицам. Это приблизительно 500–650 тыс. заемщиков.

«Данный объем включает в себя различные виды кредитов — и ипотечные, и автокредиты, и прочие. В рамках сопровождения портфелей передавать предлагается в первую очередь потребительские кредиты физлиц. К концу 2019 года планируется передать долги на сумму не более 3 миллиардов рублей. В 2020 году к передаче ожидается в суммарном объеме до 30 миллиардов рублей. Но независимо от их передачи в работу все кредиты, предоставленные физлицам, в ходе конкурсного производства, как правило, должны быть выставлены на торги», — сообщил Мельников.

Он пояснил, что АСВ передает в работу прежде всего портфели розничных кредитов. Речь пока не идет о передаче отдельных кредитов физических лиц, выданных на идентичных условиях. Решение о необходимости привлечения организаций будет приниматься отдельно по каждому портфелю и по каждому банку.