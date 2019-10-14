Правительство с 2019 года исключило из прогноза социально-экономического развития России показатель «среднегодовой размер пенсии», обратила внимание Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета на 2020–2022 годы. Об этом сообщает РБК .

«Учитывая, что индексируются только пенсии неработающих пенсионеров, параметры пенсионного обеспечения, заложенные в прогнозе, могут не обеспечить достижение цели указа № 204 по реальному росту пенсий», — предупредили аудиторы.

Одной из национальных целей развития до 2024 года, поставленных президентом Владимиром Путиным, стало обеспечение роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции. В тексте указа нет разделения на работающих и неработающих пенсионеров — рост уровня пенсий, превышающий инфляцию, касается всех пенсионеров.

В правительственном прогнозе на 2020–2022 годы приводятся только стоимость одного пенсионного коэффициента и размер индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. Параметры повышения пенсий были зафиксированы в президентских поправках к пенсионной реформе. Работающие пенсионеры остаются без индексации.

Из-за отсутствия повышения пенсий работающим пенсионерам средний размер выплаты, расчет которого учитывает пенсии работающих и неработающих пенсионеров, всегда меньше среднего значения пенсий неработающих пенсионеров. На конец 2018 года средний размер назначенных пенсий составил 13,4 тыс. рублей, следует из данных Росстата. А средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров — 14,4 тыс. рублей, следует из пояснительной записки к бюджету Пенсионного фонда России (ПФР) на трехлетку.

Прогноз ПФР по размеру страховых пенсий на конец 2019 года — 14,6 тыс. рублей, страховых пенсий неработающих пенсионеров — 15,5 тыс. рублей, отмечается в пояснительной записке к бюджету фонда. На конец 2020 года размер страховых пенсий прогнозируется на уровне 15,5 тыс. рублей, страховых пенсий неработающих пенсионеров — 16,4 тыс.