Федеральный бюджет может недополучить более 301 млрд рублей за три года, уже учтенных в доходах в виде дивидендов по акциям, принадлежащим РФ. Об этом Счетная палата (СП) предупредила в своем заключении на проект федерального бюджета на 2020—2022 годы, сообщает РБК .

В 2020 году бюджет может недосчитаться 66,9 млрд рублей, в 2021 году — 77,9 млрд рублей, в 2022-м — 156,3 млрд рублей, отмечается в документе. Аудиторы указали на риски недополучения бюджетом доходов, полученных ЦБ от участия в капитале Сбербанка, в объеме более 210 млрд рублей за три года.

Всего в следующем году проект бюджета предусматривает поступление 543,5 млрд рублей по дивидендам госкомпаний, в 2021 году такие выплаты должны составить 676,3 млрд рублей, а в 2022 году — 794,3 млрд рублей.

Счетная палата основывается в своих расчетах на данных Росимущества, на которое приходится 99,8% всех платежей по дивидендам. Прогноз Росимущества по дивидендам значительно ниже, чем прогноз Минфина, используемый при формировании проекта федерального бюджета на трехлетку. Так, в 2020 году ведомство ожидает поступления 475,6 млрд рублей, в 2021 году — 596,7 млрд рублей, в 2022 году — 635,9 млрд рублей, что на 14%, 13% и почти 25% меньше, чем в проекте бюджета, соответственно.

Как отмечает СП, в трех предыдущих бюджетных циклах параметры прогноза Минфина значительно превышали прогноз Росимущества из-за разницы в методологических подходах к определению источников получения информации об объемах чистой прибыли компаний.

При формировании прогноза Минфин учел перечисление в федеральный бюджет 50% чистой прибыли большинством компаний за 2019—2021 годы без учета особенностей их уплаты по отдельным обществам. Росимущество по ряду крупнейших акционерных обществ представило прогноз поступлений из расчета направления на выплату дивидендов менее 50% чистой прибыли, с учетом специфики их долгосрочных программ развития и специфики деятельности в соответствующих отраслях.

Наиболее существенные расхождения в прогнозах Минфина и Росимущества отмечаются по двум компаниям — «Транснефть» и РЖД. Риск непоступления дивидендов от них за весь период 2020—2022 годов аудиторы оценивают суммарно в объеме 156,5 млрд и 187,1 млрд рублей соответственно.

С учетом ряда недочетов в составлении прогноза Росимущества СП считает невозможным признать достоверным оба прогноза по дивидендам и отмечает, что они нуждаются в доработке и корректировке.

Задолженность госкомпаний по состоянию на 1 августа составляет 313,1 млрд рублей, привели аудиторы в заключении данные Росимущества.