Банк России считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин в Госдуме.

«Полностью исключить доллар из (международных) резервов, на мой личный взгляд, это сопряжено с избыточными рисками», — сказал он.

По его словам, целый ряд обязательств, в том числе госдолг, номинирован в долларах. «Поэтому золотовалютные резервы могут понадобиться в плохой ситуации, когда у нас произойдет резкое ухудшение платежного баланса, доходов бюджета и когда надо будет расплачиваться по этим обязательствам за счет средств, которые в бюджет, например, будут переводиться, за счет средств ФНБ. И в этом случае часть этих обязательств, лучше, чтобы против них были активы тоже в долларах. То есть полностью отказаться от доллара в золотовалютных резервах, наверное, неверно», — отметил он.