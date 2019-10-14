Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым проанализировать предложение о распространении льготной ипотеки на вторичный рынок. Такое поручение он дал на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Какая ипотека, если дома не строят? Надо строить, это очевидно. Надо проанализировать то, что коллеги предлагают, вот вопрос приобретения жилья на вторичном рынке», — сказал он.

При этом премьер обратил внимание на то, что важно рассказывать людям о программах по улучшению жилищных условий. Он также отметил, что если людям объяснять, какие есть возможности для улучшения жилищных условий, то больше семей ими воспользуются. По его мнению, региональные и муниципальные власти должны проявить эту инициативу.