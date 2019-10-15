Кабмин планирует поддержать законопроект о едином платежном документе (ЕПД) за ЖКУ при условии его качественной доработки, говорится в проекте отзыва правительства. Сейчас документ находится на рассмотрении в Кабмине, сказали «Известиям» в секретариате вице-премьера Виталия Мутко. В проекте отзыва Кабмина рекомендуется соотнести новое понятие «единый платежный документ» с уже существующим «платежный документ».

Законопроект предполагает, что в ЕПД появятся строки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора. Сейчас в ряде регионов гражданам приходит несколько платежек за ЖКУ — по разным видам услуг.

Также правительство критикует модель «расчетного центра» в законопроекте. Эти структуры, согласно замыслу депутатов, должны централизованно выставлять ЕПД в регионах.

​Госдума может осенью принять закон о едином платежном документе за ЖКУ Следующий шаг — полностью электронные платежи.

По словам экспертов, в ЕПД также должно быть проще вписывать строку за добровольное страхование жилья от ЧС, но к вопросу включения необязательных платежей в единый документ стоит подойти осторожно, поскольку это может увеличить и без того высокие расходы населения. Из-за того что расчетные центры будут назначать плату за услуги, есть риск увеличения расходов УК и поставщиков ресурсов. В итоге это может привести к росту тарифов. Нельзя допустить, чтобы центры брали за свою работу больше 2% от суммы платежек. Иначе повышения тарифов не избежать, говорят юристы.