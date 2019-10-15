Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда России, сообщает ТАСС.

Бюджет ПФР сформирован с дефицитом в сумме 118,5 млрд рублей в 2020 году и 28,5 млрд в 2021-м, а в 2022 году предусмотрен профицит в 18,5 млрд рублей. Доходы ПФР на 2020 год прогнозируются в сумме 8 трлн 923,8 млрд рублей, на 2021-й — 9 трлн 296,5 млрд, на 2022-й — 9 трлн 720,8 млрд. Расходы фонда на 2020 год предусматриваются в размере 9 трлн 42,3 млрд рублей, на 2021-й — 9,325 трлн, на 2022-й — 9 трлн 702,3 млрд рублей.

Расходы на выплату страховой пенсии в соответствии с законом «О страховых пенсиях» в 2020 году запланированы в сумме 7,366 трлн, в 2021-м — 7,594 трлн, в 2022-м — 7,944 трлн рублей.



Счетная палата увидела риск недостижения цели по росту пенсий Параметры пенсионного обеспечения, заложенные в прогнозе, могут не обеспечить достижение цели указа № 204 по реальному росту пенсий.

При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. Для выплаты страховых пенсий предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету ПФР.