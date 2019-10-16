Эксперты сомневаются в том, что новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте» (ГПП), который пришел на смену индивидуальному пенсионному капиталу (ИПК), привлечет интерес большого количества россиян. Максимальное ожидаемое число интересантов пенсионного нововведения может составить 5–10% населения — такую оценку сделало Национальное рейтинговое агентство (НРА), сообщают «Известия» .

В нынешней версии законопроект предусматривает исключительно добровольный механизм подключения, сообщила ранее пресс-служба Минфина. Также резервы в ГПП будут гарантированы государством, люди и работодатели, которые участвуют в системе, смогут получить налоговые льготы. В сообщении финансового ведомства также указывалось, что в рамках новой системы у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в ОПС накопления. Правда, будет ли этот процесс добровольным и именно возможностью, или обязательным, в сообщении не уточнялось.

Если граждане не захотят переводить свои накопления в новый продукт, то обязательная и добровольная системы продолжат существовать параллельно, полагают эксперты.

По словам директора рейтингов финанcовых институтов НРА Юрия Ногина, 10% — самый оптимистичный прогноз, более реалистично ориентироваться на нижнюю планку. Во-первых, причина в низком уровне финансовой грамотности населения, люди плохо различают различные финансовые и пенсионные продукты. Во-вторых, сказывается усталость от пенсионных реформ. В-третьих, причина в доходности НПФ, по которой граждане судят о системе в целом.

По мнению Юрия Ногина, в нынешней добровольной конфигурации ГПП вообще теряет всякий смысл, так как ИПК и ГПП затевались для того, чтобы решить проблему, возникшую из-за продолжающегося с 2014 года моратория на пенсионные накопления. Причем смысл именно политический, никакой экономики в этом нововведении нет, поясняет он. Ногин считает, что гораздо правильней было бы перенести все предполагаемые в новой системе льготы на классическое НПО и развивать именно этот формат, поскольку ГПП — унифицированный продукт, а пенсионные программы вариативны.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах согласен, что на большой интерес к ГПП рассчитывать не приходится. По его словам, международный опыт и исследования добровольных и полудобровольных программ пенсионных накоплений показывают, что без автоподписки (пусть и с правом выхода) число участников оказывается небольшим. В российских условиях, скорее всего, оно будет сопоставимо с числом активных участников негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) — 6 млн человек, полагает эксперт.